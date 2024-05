Lazio, Immobile avvistato a Monaco: i motivi del viaggio dell'attaccante

Getty Images

Con il pari per 1-1 all’Olimpico contro il Sassuolo si è conclusa la stagione delladi Tudor.Nonostante le dichiarazioni recenti, il futuro dell’attaccante della Lazio resta in bilico. Immobile, in vacanza dopo la mancata convocazione dei Spalletti per Euro 2024, è stato avvistato nei giorni scorsi all’aeroporto di Nizza. Una notizia che aveva fatto ipotizzare una possibile trattativa con il club transalpino.Successivamente, in Francia si è parlato di un contatto tra Immobile e il Monaco, dopo la tappa nel Principato da parte del capitano della Lazio. Un avvistamento che è stato subito collegato al suo futuro con le voci su un possibile approdo nella squadra monegasca.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, alla base del viaggio di Immobile in Francia non ci sarebbero motivi legati al calcio, bensì personali. Dunque nulla di legato al futuro professionale dell’attaccante classe 1990 della Lazio.