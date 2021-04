Al termine del successo sul Milan, Ciro Immobile ha parlato a Sky: "Per noi era l'ultima chance, affrontavamo una squadra molto forte. Champions? C'è ancora una speranza, noi non molliamo. Bisogna vincerle tutte, ma siamo lì e vogliamo divertirci fino alla fine. Sono felice dei gol, ma anche dell'assist per il Tucu. E' da tanto che giochiamo insieme, ci completiamo. Ma lo stesso vale per Sergej o Luis, sono soddisfatto e orgoglioso. Siamo facendo bene, ci divertiamo. Il derby con Donnarumma? Gigio è un fenomeno, la parata del primo tempo è strepitosa".