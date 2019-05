L'attaccante della Lazio Ciro Immobile ha parlato ai microfoni di Sky dopo il ko contro il Torino: "Abbiamo vissuto due settimane belle ed emozionati, la gente ci ha seguito dopo la vittoria della Coppa Italia. Non è bello finire con una sconfitta ma è bello quello che abbiamo fatto quest’anno. Non siamo riusciti ad andare in Champions ma abbiamo vinto un trofeo, è sempre importante. La mia stagione? Se mi criticano mi fa piacere, perché vuol dire che la gente si aspetta di più da me. Non bisogna paragonare all’anno scorso, quella è stata un’annata che si fa ogni 10 anni, come ho sempre detto. Non è stata una stagione fallimentare la mia, è stata positiva. Metto la firma per fare 15-20 gol a stagione".



Sulla Nazionale: "Aspetto con ansia, rispetterò ogni scelta. Non è vero che non vado d’accordo con Mancini, se non mi chiamerà sarà solo per un discorso tecnico". Su Inzaghi: "Il bello della Lazio è che è una famiglia. Io col mister ho un rapporto speciale, di campo e fuori dal campo. Per me e per i miei compagni sarebbe una perdita importante. Sono stati tre anni importanti e saremmo contenti di proseguire con lui. Poi lui e la società faranno le loro scelte, ci si può lasciare anche con buoni rapporti, nel caso si lasceranno sarà così. Siamo una grande famiglia".



Sulle gare di stasera: "Ci saranno tante partite stasera, spero di fare in tempo e di vederle, ci sono belle lotte per Champions e salvezza, è una cosa bella. Non ci sarà un minuto da perdere".