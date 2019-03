Intervistato da Lazio Style Radio, l'attaccante della Lazioha parlato prima della gara con l’Inter: "Questa sera la gara è particolare perché la classifica ci chiede qualcosa in più. Dovremo tenere il passo delle squadre che ci sono davanti lasciando dietro le inseguitrici, sarà difficile perché affrontiamo una squadra forte, questa sera dovremo mettere in mostra il nostro valore. Le sconfitte di Milan e Roma, insieme alla vittoria dell’Atalanta, mettono pressione ma è normale perché mancano sempre meno punti e dobbiamo sfruttare la situazione. I nerazzurri difendono bene e hanno qualità, dobbiamo dare il massimo per superare la loro retroguardia; ci siamo riusciti in Coppa Italia, vogliamo ripeterci anche stasera".