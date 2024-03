Lazio, Immobile: 'Arrabbiati dopo il Milan, ma per questa partita non serve caricarsi troppo di nervosismo'

Tommaso Fefè

Alla vigilia di Bayern - Lazio, Ciro Immobile ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti nella sala stampa dell'Allianz Stadium. Il capitano biancoceleste ha presentato così la sfida di domani, che può valere il sogno dei quarti di finale di Champions League e il riscatto della squadra dopo il periodo negativo in campionato.



PARTITA - "Siamo arrabbiati dopo venerdì, ma non serve portarsi dietro strascichi di nervosismo. La partita col Milan l'abbiamo fatta bene e non meritavamo di perdere, ma nel calcio va così. Questa partita è carica di responsabilità. Se si vuole essere ricordati per qualcosa di importante, non esistono cose semplici. Dovremo avere la stessa determinazione dell'andata e aggiungere qualcosa in più, visto che siamo in trasferta. Dopo venerdì è importantissimo giocare subito, altrimenti avremmo passato una settimana a mangiarci le mani. Non sono arrivati risultati positivi nelle ultime gare, ma io sono d'accordo col mister quando parla di sensazioni positive".



CARICA - "Ai compagni cerco di dare la giusta carica in ogni stadio, non solo qui. Per domani non volgio appesantire la situazione di tensione, perché sappiamo cosa ci andiamo a giocare. Io voglio che la squadra sia unita e che si giochi l'uno per l'altro. Crediamo nel percorso che siamo facendo e nella crescita che stiamo avendo. Essere qui è motivo di grande soddisfazione e sappiamo quali responsabilità ci sono dietro questa partita. Giocare queste gare è importantissimo anche per il futuro".



SIFDA CON KANE - "Mi piace confrontarmi con i migliori e Kane lo è. Ho affrontato grandi campioni negli anni, cercando di rubare qualcosa da tutti per migliorare. Ovvio che lui si vorrà rifare dopo l'andata, ma è un problema dei difensori (sorride,ndr). Io penserò a fare il mio lì davanti".



CHIAVE - "Tutti abbiamo fatto alla perfezione quello che avevamo provato all'andata. Nessuno ha voluto strafare, ma ciascuno ha fatto al massimo la propria parte. Questo ci ha portato a vincere. E dovremo rifarlo anche domani. Saremmo dei pazzi a pensare che non troveremo un ambiente infernale. Ci stiamo giocando qualcosa di speciale, abbiamo avutro delle difficoltà, ma non serve fare tanti discorsi. Siamo tranquilli e ci giochiamo le nostre carte".