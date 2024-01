Lazio, Immobile: 'Mi sono allenato per essere al massimo domani. Arabia? Ho preferito il progetto del mio club'

Tommaso Fefè

Alla vigilia di Inter - Lazio, semifinale di Supercoppa italiana, Ciro Immobile ha parlato in conferenza stampa. Nella pancia dell'Al-Awwal Park Stadium di Riyad il capitano biancoceleste ha risposto così alle domande dei cronisti:



AVVERSARIA - "Sentiamo il peso della partita, il trofeo con due finali nel giro di tre giorni ci concede poco tempo per preparare le partite. Siamo orgogliosi del percorso fatto per arrivare fino a qui. La partita di un mese fa contro l'Inter è stata un buon banco di prova per noi. Facciamo riferimento sempre alle partite che abbiamo giocato. In quell'occasione non siamo riusciti a finalizzare la mole di gioco, quindi per domani c'è da fare meglio sotto questo punto di vista".



CONDIZONE - "Mi manca un po' di ritmo partita. Per me è stato importante giocare 15 minuti col Lecce per ritrovare confidenza col campo, anche perché la squadra si è allenata poco in questi giorni con tanti impegni ravvicinati. Quindi non ho avuto la possibilità di fare tante sedute. Mi sono comunque allenato per essere al massimo per questa partita".



DERBY - " Il derby l'ho vissuto male, in uno stanzino dentro l'Olimpico. Per noi era importante passare il turno e dare continuità a quello che stavamo facendo in campionato. Ai compagni però ho chiesto di dimenticare quanto fatto e di pensare solo al campionato. Nello spogliatoio non è mai cambiato niente. Ho difeso il gruppo dopo Empoli perché era giusto farlo. Ci mancava solo continuità di risultati, ma la squadra ha sempre lavorato al massimo per dare tutto dentro al campo. Certe volte c'è venuto male, ma poi ci siamo ripresi".



ARABIA - "Quello saudita è un campionato in crescita. Anche le infrastrutture sono migliorate rispetto a quando eravamo venuti qualche anno fa. Tutti stanno puntando gli occhi sull'Arabia, convinti che ci sarà un campionato importante nel prossimo futuro. In passato ho avuto degli avvicinamenti, poi però non si è fatto più niente. Ho cercato di essere più limpido e onesto possibile con me stesso e con gli altri. Ho deciso di portare avanti il progetto con il mio club. Da qualche mese qui stanno scoprendo Milinkovic. Noi negli anni ce lo siamo goduto per bene. Stiamo parlando di un giocatore forte, che ha fatto un pezzo di storia della Lazio. Quando è andato via ci è dispiaciuto e gli abbiamo augurato il meglio per il suo futuro".