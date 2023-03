Ultimo giorno di protocollo personalizzato di recupero per Ciro Immobile. Da domani il capitano della Lazio tornerà ad allenarsi in gruppo con i compagni, nel frattempo rimasti a riposo sia ieri sia oggi, per arrivare carico alla ripresa della Serie A, in trasferta a Monza.



L'attaccante biancoceleste era clinicamente guarito dall'infortunio muscolare - il quarto stagionale - alla coscia sinistra già prima del derby. Lo staff medico si è imposto per non forzare il suo rientro, studiando per lui un programma specifico per fargli riprendere la miglior forma fisica, necessaria ad interrompere il loop infortunio-recupero che andava avanti da inizio anno e non gli ha permesso di trovare continuità. E ora è pronto per dare il suo contributo alla Lazio nello sprint finale della corsa Champions. Al Brianteo domenica prossima il centravanti tornerà a guidare l'attacco della squadra di Sarri dal 1' minuto.