Ciro Immobile, attaccante della Lazio, parla a Dazn dopo la partita vinta contro la Salernitana: "​Ringrazio la squadra che mi mette in condizione di fare bene. Oggi abbiamo fatto una partita attenta, precisa e abbiamo portato a casa i 3 punti che ci servivano. La Salernitana era in difficoltà per via delle tante assenze, li capisco, ma era ben messa in campo e questa partita sarebbe diventata difficile se non fossimo riusciti a sbloccarla subito. Io sono campione d’Europa, i miei dati parlano chiaro e non ho bisogno di rispondere. Il tabellino dice che ho fatto due gol all’Europeo, ho vinto la scarpa d’oro e tanto altro, sono cose che parlano da sole".



SU INSIGNE - "Ovviamente lui punta a finire bene con il Napoli. Gli ho fatto tanti auguri, è un’avventura diversa e sarà bello confrontarsi con un nuovo campionato".