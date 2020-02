27 reti a fine febbraio, Immobile sta vivendo una stagione d'oro. "Immobile d'oro", lo chiama il Messaggero: l'attaccante della Lazio sta trascinando la squadra in una stagione incredibile, in un'insperata lotta Scudetto.



MERCATO LAZIO - Se in Europa le sue prestazioni non sono mai state molto apprezzate - per ragioni diverse ha fatto male sia al Borussia sia al Siviglia - è indubbio che le montagne di gol abbiano attirato su di lui le mire di molti club, e non è esclusa un'offerta folle per il suo cartellino. Anche perché rischia di prendere il largo anche per quanto riguarda la Scarpa d'Oro: Lewandowski è fermo per infortunio, in un momento decisivo della stagione. E se, per Bologna, l'influenza gli ha fatto saltare un allenamento, è tornato sul campo: sabato ci sarà, non può mancare.