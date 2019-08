Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta dai biancocelesti contro la Sampdoria.



101 gol in Serie A. E’ una Lazio perfetta, questa in campo?

"Per condizione fisica forse gli ultimi 20 minuti siamo stati bravi a gestire la palla, eravamo stanchi ma se ci sei mentalmente riesci a farlo anche nel momento in cui le gambe cedono un poco. Devo fare davvero i complimenti a tutti, abbiamo fatto una grande partita, io ho fatto due gol ma sono arrivati due assist meravigliosi, da Luis Alberto e Milinkovic. Abbiamo una squadra, una famiglia che continuerà anche quest’anno a fare bene. Spero che la gente come oggi ci segua sempre, abbiamo bisogno del loro affetto".



Sulle parole di Inzaghi: “non c’è grande fiducia attorno alla Lazio”. Già questo è un messaggio forte che volete dare?

"Avrei preferito vincere 1-0 così da avere meno occhi addosso. Testa bassa e lavorare come abbiamo fatto tutto il ritiro, forse è stato uno dei migliori ritiri da quando sono qui, è stato il quarto, perché la squadra sa che bisogna dare qualcosa in più dopo l’ottavo posto dell’anno scorso. Guardiamo avanti con fiducia".



Ha aiutato iniziare a lavorare già con la rosa al completo?

"Molto importante, il Mister deve sapere quali sono i suoi giocatori".



Dove vuoi arrivare? Questo traguardo a chi lo vuoi dedicare?

"L’aspettavo con ansia già l’anno scorso, ho concluso a 99 ed era brutto.

Mia moglie ha partorito non potevo non farle questo regalo questa settimana, mi ha regalato il terzo figlio. Ovvio che la dedica va a loro.

Per quanto riguarda gli obiettivi ho sempre detto ai tifosi che non mi pongo limiti, non prometto gol, prometto di uscire dal campo sempre con la maglia sudata. Può andare benissimo come due anni fa e benino come l’anno scorso Andiamo avanti, sono contento della squadra, di me stesso, andiamo avanti con fiducia".