L'attaccante della Lazio Ciro Immobile ha parlato a Dazn dopo il 3-0 al Bologna, arrivato anche grazie ad un suo gol.



Giorni di paura per la tua caviglia, ripagato da una bella vittoria e da un tuo gol.

"Sono uscito malconcio da Milano, sia fisicamente che mentalmente. Oggi abbiamo avuto una grande reazione, in una partita difficile e importante per noi. Ci stiamo mettendo in una posizione buona".



E' una Lazio che può ambire al quarto posto?

"Ci stiamo provando con le unghie e con i denti. Siamo un po' distanti: nella prima parte dell'anno non abbiamo fatto bene perché dovevamo adattarci ad un nuovo modulo, ma ora stiamo facendo un gioco fantastico".



Quanto di gol pensi di segnare?

"Spero tanti, perché vorrebbe dire che aiuterò molto la Lazio a fare bene".



A fine gara c'è stato l'abbraccio con i tifosi.

"Ci fa piacere che oggi fossero in tanti. Dedico il gol a mia nonna, che ora è in ospedale e le auguro il meglio".