Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha parlato a Sky dopo la sconfitta a Lecce: "Avevo tanta voglia di scendere in campo e di aiutare la squadra. Purtroppo oltre al mio gol non ci sono state cose positive. Mi prendo la prima mezz'ora, poi non siamo riusciti a restare in partita. Non abbiamo avuto la forza di reagire, abbiamo abbassato il ritmo nella ripresa e il Lecce ci ha messo in difficoltà. Forse noi avremmo potuto fare qualcosa in più. La Nazionale? Purtroppo non ci siamo qualificati per due volte al Mondiale, l'Europeo un po' compensa ma il Mondiale resta un chiodo fisso di ogni giocatore