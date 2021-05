Ciro Immobile è stato considerato nel gruppo calciatori convocabili dall'Italia per l'Europeo e come tale nel pomeriggio ha ricevuto la prima vaccinazione anti Covid-19. Con lui anche altri due compagni di squadra, ovvero Acerbi e Lazzari. Dopo il vaccino, Immobile è intervenuto così ai microfoni dei cronisti presenti all'esterno dell'ospedale "Lazzaro Spallanzani" di Roma: "Ringrazio tutti i che ci hanno fatto il vaccino. Veramente grazie per l'ospitalità e per l'organizzazione. Siamo rimasti stupiti dal trattamento ricevuto e siamo felici. Siamo orgogliosi per ciò e di essere d'esempio a tutti perché la vaccinazione è importante, nella speranza che arriverà presto per tutti. Grazie a tutti, al Governo e alla Figc per questa opportunità".