Ciro Immobile, attaccante della Lazio, parla a DAZN dopo la vittoria nel derby contro la Roma: "​Partita molto importante, al di là che sia un derby, proprio per la classifica e per il morale. Queste ultime settimane ho avuto un problemino fisico, ma so che bisogna riposare quando non si è al 100%. Dedico il gol a mia moglie che è incinta, è il terzo figlio e sarà un maschio, dopo due femminucce".