Nessuno meglio di Ciro Immobile. I numeri lo confermano: nella storia della Lazio Ciro Immobile è il miglior attaccante. Con il gol alla Fiorentina (l’unica squadra in Serie A a cui non aveva ancora segnato) il bomber biancoceleste è arrivato a 73 gol in 98 partite. La media gol altissima lo esalta nel gotha del calcio biancoceleste: 0,7444 reti a match, tutti i grandi bomber biancocelesti, uno ad uno, sono stati superati. Piola, Signori, Crespo, Chinaglia, Salas, Klose: nessuno ha fatto meglio di Immobile.