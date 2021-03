I numeri dell'attacco della Lazio in questo 2020/21 sono inquietanti se paragonati alla scorsa annata. Alla 26esima giornata infatti la squadra di Inzaghi (con una gara in meno giocata) ha siglato 39 centri ben 19 in meno del 2019/20. Un calo fisico e mentale del quale ne è l'emblema perfetto Ciro Immobile. Il trascinatore del club biancoceleste non segna da 5 gare, un'infinittà per uno come lui. Solo nel finale della stagione 2018/19 aveva fatto peggio restando a secco per 9 partite di fila sbloccandosi solamente all'ultima giornata contro il Torino.



Come riporta Il Messaggero stamani a Immobile serve una scintilla per sbloccarsi e chissà che quest'ultima non possa arrivare dalla consegna della Scarpa d'Oro. Mercoledì alle ore 11:30 il bomber della Lazio sarà premiato in Campidoglio con un evento diretto dalla conduttrice Rai, Giorgia Cardinaletti. Dopo la cerimonia, largo a una festa privata con 100 invitati al Grand Hotel, un'occasione per ringraziare i compagni e far sbocciare quell'unione di squadra un po' persa nelle ultime settimane.