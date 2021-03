Si avvicina il secondo impegno di questa pausa nazionali per l'Italia. La squadra di Mancini se la vedrà con la Bulgaria nella seconda giornata del gruppo C di qualificazioni a Qatar 2022. Nel primo match, vinto 2-0 contro l'Irlanda del Nord, ha giocato un solo biancoceleste. Si tratta di Ciro Immobile, il quale è anche tornato al gol (suo il 2-0) giocando 90 minuti. Stasera però sia lui, sia un altro biancoceleste come Manuel Lazzari sono destinati a partire dalla panchina nel match di Sofia. Chi invece sembra scalpitare per un posto da titolare è Acerbi. Con il rientro alla base di Chiellini, l'indiziato principale per giocare accanto a Bonucci nella difesa azzurra è proprio il numero 33 della Lazio.