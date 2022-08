ha dichiarato in un'intervista a Dazn: "I miei detrattori? Ci sono varie opinioni, non di tutti, che a volte mi fanno pensare, a volte mi fanno fare una risata, altre volte mi fanno arrabbiare. Ma alla fine, come mi dicono tutte le persone che mi vogliono bene, credo che- "Ho fatto tanti gol d'istinto soprattutto quando ero più giovane. Ho fatto tanti gol già prima di averli fatti, nel senso che so dove va a finire la palla, so dove voglio metterla. È come se mi immaginassi il gol già durante l'azione, so già come potrebbe finire. Prima andavo in campo con il solo pensiero di fare gol, adesso il mio pensiero è quello di aiutare la squadra. Ma questo fa parte di un percorso di crescita".- "Nel 2019 in Lazio-Parma, ma dopo il gol col Genoa sono andato ad abbracciarlo ed è passato tutto"., lì mi sentivo veramente bene nei primi 6 mesi., nell'arco di una carriera può capitare. Invece a Dortmund si poteva fare sicuramente qualcosa in più".