L'attaccante della Lazio Ciro Immobile ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro l'Inter:



"Non riusciamo a convertire in gol la nostra mole di gioco, nel primo tempo abbiamo avuto occasioni ma sono sincero, facciamo fatica. Il collettivo brilla per la qualità dei singoli, non siamo in forma, è vero. Noi anche l'anno scorso abbiamo avuto come obiettivo quello di crescere come squadra e rimuovere la fatica che facevamo a livello tattico nel primo anno. Ora stiamo avendo difficoltà a far inserire i nuovi. Stiamo facendo poco rispetto a quelle che sono le nostre qualità, ma abbiamo passato un buon girone in Champions. I punti li abbiamo persi nelle prime partite, non certo stasera. Mentalmente? Il gruppo è triste, ci sono partite in cui meritavamo di più al di là di stasera. Se avessimo perso stasera con 30 punti in classifica ci avrebbero applaudito, la magia si ritrova come si perde, in poco tempo e con poche partite. Ora siamo pure sotto Natale, speriamo sia d'aiuto. I sorteggi? Bello essere lì, mi piacerebbe affrontare l'Arsenal per la storia del club".