Dopo la vittoria in rimonta per 2-1 contro il Cagliari, Ciro Immobile ha così parlato del momento della sua Lazio e non solo a DAZN: “Sono felice, è giusto festeggiare un obiettivo importante per noi con 3 giornate di anticipo. Siamo orgogliosi nonostante le difficoltà post lockdown. Abbiamo vinto una gara fondamentale. È un risultato che da anni la Lazio non raggiungeva. Se Lotito rinforzerà la squadra? La società, il tecnico e il direttore sportivo Tare sanno di dover fare qualcosa. Il prossimo campionato ci metterà ancora di più alla prova, ma sono sicuro che ci metteranno nelle condizioni di fare un'altra stagione straordinaria come questa”.