In attesa di novità sull'omaggio che la Lazio deciderà di fare a Ciro Immobile dopo il record di gol con la maglia del club capitolino, oggi l'attaccante verrà celebrato dai suoi tifosi, Attesi poco più di 20mila supporters, anche se ci sarà un vero e proprio esodo da Salerno di (almeno 6mila tifosi). Nonostante acciaccato, King Ciro (questo il soprannome scritto anche sulla torta che gli ha regalato Acerbi per il record) dovrebbe giocare. Quella contro la Salernitana sarà una gara importante per Immobile anche perché, non avendogli mai segnato contro, i granata potrebbero essere la sua 31esima vittima diversa in Serie A.