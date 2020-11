Immobile arriva in Paideia per le visite mediche di idoneità con la Lazio. Pronto al ritorno in campo pic.twitter.com/sfcoD2leuG — calciomercato.com (@cmdotcom) November 19, 2020

Come da programma Ciro Immobile stamattina si è recato nella clinica Paideia. Per lui visite di idoneità in seguito all’isolamento di oltre 10 giorni (11 in totale) per la positività al Covid-19. Il numero 17 della Lazio ha finalmente avuto la meglio sul gene N che lo ha bloccato nell’ultimo periodo. “Finalmente! Pronto per Crotone? Certo, sono qui apposta”.