Tensione in casa Lazio: protagonista Ciro Immobile. L'attaccante, sostituito da Caicedo al 63' della partita tra i biancocelesti e il Parma, non ha preso bene la scelta di Inzaghi. Plateale il suo disappunto all'uscita dal campo, Immobile ha continuato a lamentarsi anche in panchina, tanto da far arrabbiare lo stesso Inzaghi. Si è arrivati anche a un duro faccia a faccia tra il tecnico e l'attaccante che, secondo Sky Sport, continua a ripetere: "E' assurdo!", con Inzaghi che lo ammoniva: "Continua, continua pure!".



Dopo la mancata convocazione per la gara di Europa League contro il Cluj, la punta evidentemente non si aspettava di essere il primo cambio nella sfida di campionato seguente.