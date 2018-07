Doppia seduta di allenamento ad Auronzo di Cadore, la sede del ritiro della Lazio. Stamattina i difensori sono stati impegnati in una serie di esercitazioni, nel pomeriggio è toccato ad attaccanti e centrocampisti aggredire le porte, mentre il pacchetto arretrato si è diretto in palestra. Dopo una lunga serie di esercizi, partitella 11 contro 11 che ha visto in grande spolvero Ciro Immobile: 3 reti e la promessa di essere ancora protagonista, magari con un sostanzioso rinnovo. Da segnalare anche una bella semirovesciata dell'ex Salernitana Rossi, uno dei protagonisti del ritiro sotto le Tre Cime di Lavaredo.