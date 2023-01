Alla soglia dei 33 anni Ciro Immobile sembra aver perso l'integrità fisica. Come fa notare oggi Il Messaggero, nel quinquennio di Inzaghi sulla panchina della Lazio il bomber di Torre Annunziata aveva saltato 15 partite in totale su 244. Da quando è arrivato Sarri, quindi nell'ultimo anno e mezzo, è rimasto fuori per infortunio già in 16 occasioni su 72 incontri.



Immobile non è mai stato in carriera un calciatore particolarmente soggetto a continui guai muscolari, ma il conto del suo costante impiego su tutti i fronti, con pochissime occasioni di riposo, sta ora arrivando tutto insieme. E a pagare è tutta la squadra, che vede crollare la media gol a 0.8 a partita. Anche la società si sta accorgendo che tamponare la situazione con soluzioni d'emergenza non basta più. Serve un investimento per trovare un comprimario da affiancargli, ma anche su cui fare affidamento nel prossimo futuro. Il tempo però è poco, come i soldi da investire. Contro Milan e Fiorentina quindi ci sarà ancora Felipe Anderson falso 9, in attesa di eventuali notizie dal mercato.