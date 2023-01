Dopo la sconfitta di ieri sera a Lecce, Ciro Immobile si è fermato a parlare in zona mista con i cronisti presenti. A chi chiedeva un suo parere sulla situazione di Luis Alberto, il capitano della Lazio ha risposto:



"Credo che Luis stia bene e sia motivato, almeno io l’ho visto così dopo le vacanze. Purtroppo ha subito un colpo al collaterale e non ce la faceva a calciare di sinistro e negli appoggi. Per questo il mister ha preferito non convocarlo. Io ho parlato con lui e mi ha detto che fino a quando resterà qua darà il massimo come ha sempre fatto. Non vedo problemi tra lui e Sarri, è giocatore che sta dentro il gruppo. Se poi dovesse arrivare un’offerta di una squadra e a lui andasse bene, come si è sempre detto, allora se ne andrà, altrimenti resterà qua. Spero che una volta chiuso il mercato non se ne parli più fino a giugno. Nella prima parte di campionato ha dato il suo contributo, come tutti tra alti e bassi, ma ha fatto grandi partite".