Lotito non ha nessuna intenzione di vendere Immobile. Come scrive questa mattina Repubblica, nella Cronaca di Roma, dovrà essere lo stesso Ciro a chiedere di essere lasciato partire (un po' come successo per Milinkovic, ndr), altrimenti non esiste cifra per lasciarlo andare.



La prima offerta degli arabi è stata rifiutata nei giorni scorsi perché ritenuta comunque troppo bassa dalla società biancoceleste. Il presidente della Lazio ha detto di volere almeno 50 milioni: un rilancio che si teme possa arrivare a breve dagli sceicchi, ma difronte al quale in ogni caso non c'è alcuna volontà di cedere, a meno che non sia lo stesso calciatore a esprimere tale volontà.