Il momento di Ciro Immobile non è dei migliori. Sullo sfondo, come riporta Il Messaggero, tornano a risuonare anche gli interessamenti dall'Arabia Saudita per il bomber biancoceleste: in estate si era mosso l'Al Shabab per il giocatore, che però nonostante non fosse arrivata una proposta vera e propria aveva rispedito al mittente sul nascere ogni possibile assalto. A gennaio la situazione potrebbe essere diversa, con diversi club sauditi che avrebbero già contattato il suo entourage e col presidente Lotito che potrebbe trattare una sua cessione di fronte ad una proposta da almeno 50 milioni di euro.