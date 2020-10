Accanto a Simone Inzaghi, anche l'attaccante dellaè intervenuto in conferenza stampa per presentare l'esordio in Champions League contro il Borussia Dortmund, sua ex squadra: "Se ho sentito gli ex compagni? Non ho parlato con nessuno, ma sono felice di rivederne qualcuno e qualche membro dello staff con cui sono ancora legato. Sarà una partita difficile, ma è bello giocare una competizione che abbiamo sognato per tanto tempo: affrontiamo una grande squadra".- "Voglio ringraziare Florenzi per quello che ha detto su di me, è la mia prima intervista dopo le sue parole. Molti miei compagni, ma anche il mister e lo staff, mi hanno scritto messaggi perché preoccupati della situazione, ma ho raggiunto una maturità di testa tale da farmi scivolare tutto addosso. Ho sbagliato un gol, tutti si aspettavano che la buttassi dentro. Sono felice della Nazionale, esco sempre con la maglia sudata e questo mi rende fiero. Nessuno mi toglie dalla testa che debba segnare di più, sono il primo a saperlo e accetto tutto con serenità".- "Da quando ha avuto l'exploit ho iniziato a seguirlo di più, il Borussia può renderlo uno dei più forti per il futuro: ha la continuità giusta che serve in questo sport, è ripartito alla grande e sarà dura affrontarlo, dobbiamo tenere gli occhi aperti2.- "Come sta la squadra mentalmente? Ci hanno sempre contraddistinto la consapevolezza della nostra forza, la compattezza, la voglia di ottenere il risultato e non prendere gol. Ho visto la squadra triste dopo Genova per il risultato, tutti siamo pronti e orgogliosi, nonché emozionati, pr l'esordio in Champions: sono quattro anni che lottiamo per raggiungerla, non credo che la testa sia ancora a Genova. Abbiamo visto gli errori, ci prendiamo le critiche, ma guardiamo avanti con fiducia: anche l'anno scorso non siamo partiti alla grandissima, poi abbiamo tirato fuori tutte le nostre qualità".- "L'ho visto poco pure io. Prima di andare in nazionale si allenava a parte, è molto diverso da me e da Correa, forse somiglia più a Caicedo anche se non troppo. Ci potrà dare una mano, le partite sono tante, ieri ci siamo allenati per la prima volta insieme ma ho visto che mi conosce già, sa i movimenti che faccio".- "I tifosi sono stati l'arma in più nei momenti negativi, ci hanno spinto a volte a raggiungere risultati oltre il 90'. Questo lo abbiamo pagato, avremmo voluto un esordio diverso in Champions ma è così per tutti. Dovremo fare una grande partita anche per loro".- "Ne abbiamo parlato dopo il lockdown, è giusto che la squadra abbia responsabilità. Bisogna lavorare con fiducia, il lavoro che facciamo va avanti da tempo, ora le cose non stanno andando come vogliamo. Quella contro la Samp è stata l'unica brutta prestazione, perché anche contro l'Atalanta, nonostante la sconfitta, la squadra voleva comunque raggiungere il risultato a tutti i costi. Il campionato è appena iniziato, le cose possono cambiare da un momento all'altro".