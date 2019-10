Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel al termine della partita pareggiata dai biancocelesti contro il Bologna: "Abbiamo affrontato una squadra ben messa in campo, aggressiva che ci ha messo in difficoltà. Siamo andati in difficoltà nel primo tempo. Dopo l’espulsione di Leiva forse qualcosa ci è scattato in testa e abbiamo fatto meglio. Nonostante questo non stavamo perdendo e questo è importante. Sono contento dei due gol ma non sono completamente soddisfatto, anzi non lo sono per niente. Preferivo vincere, resta l’amaro in bocca perché volevo i 3 punti. Ora c’è la sosta, quando ci rivedremo tutti insieme valuteremo cosa c’è da migliorare. Io sto bene, i compagni mi mettono in condizione di esprimermi al massimo, abbiamo vinto un match importante con il Rennes e volevamo vincere oggi, c’è da dire che la partita in Europa League ci ha stressato un po’. I tifosi ci sono vicini e sono contento, anche oggi i nostri tifosi non ci hanno fatto mancare il loro affetto, erano in tantissimi qui al Dall’Ara. Al di là di questo va detto che i compagni mi stanno permettendo di tornare ai livelli di 2 anni fa e per questo sono felice. In Nazionale, nelle ultime due partite gli attaccanti sono stati alternati. In una ha giocato Belotti e nell’altra io, entrambi abbiamo segnato. Siamo felici per il percorso che stiamo facendo in Azzurro, con la Finlandia mi sono sbloccato e sono contento di questo”.