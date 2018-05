Niente Immobile in Nazionale. Il centravanti della Lazio, dopo aver smaltito l'amarezza dell'ultima giornata di campionato contro l'Inter, ha dovuto abbandonare il ritiro azzurro. Ha bruciato le tappe per scendere in campo contro l'Inter, deve fermarsi. Affida ad Instagram le sue parole di commiato: "Si torna a casa, forza ragazzi tiferò per voi". Un finale amaro, per Immobile, dopo una stagione da protagonista.