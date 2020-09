La Lazio quest’oggi ha effettuato un’amichevole contro un gruppo misto tra i ragazzi della Primavera e quelli dell’under 18 di Tommaso Rocchi. Tra questi ultimi vi era anche il fuori rosa Wallace. Sul campo centrale non si è visto Ciro Immobile. Il bomber biancoceleste potrebbe aver scontato un semplice giorno di riposo. Domani ci saranno maggiori novità sulle sue condizioni. Al suo posto è stato schierato Caicedo con Correa. Tra i pali è toccato a Strakosha mentre davanti a lui scelte forzate con Patric, Acerbi e Radu. Centrocampo di ieri confermato con a destra Lazzari, nel cuore della mediana Milinkovic, Leiva e Luis Alberto e a sinistra Marusic. Luis Alberto durante il match è stato anche spostato leggermente più avanti provando il 3-4-1-2, con Milinkovic e Leiva coppia di centrocampo. Nel secondo tempo spazio alle seconde linee tra le quali anche Fares. In gol Marusic e Caicedo, entrambi con una doppietta e Adekanye. Lavoro differenziato per Vavro, alle prese con la pubalgia.



CAPITOLO ASSENTI – Non si è visto di nuovo Bastos. Il difensore angolano continua ad essere con un piede fuori da Formello, ma ancora non ci sono novità a tal proposito. Out Muriqi (bloccato dal Covid) il lungodegente Lulic e Luiz Felipe (oggi in Paideia per degli accertamenti alla caviglia). Assenti anche Lukaku e André Anderson e, appunto, Immobile. Appuntamento a domani per l’allenamento dell’antivigilia rispetto all’esordio stagionale.