L'attaccante della Lazio Ciro Immobile ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Bologna: "Abbiamo mollato un po' la presa alla fine e il loro gol ci ha messo un po' di paura. Ma siamo stati bravi, abbiamo fatto una partita paziente, non era una squadra facile da affrontare. Abbiamo visto quanto è bello giocare in Europa e abbiamo voglia di giocarla di nuovo, non possiamo sottovalutare il campionato".