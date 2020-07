Immobile non sa più segnare. E se non segna, la Lazio non vince: non è un caso che ha ottenuto i 3 punti post- sosta solo con i suoi gol. Senza Immobile, l'attacco non punge: come riporta il Messaggero Caicedo sembra aver perso vena realizzativa, Correa è out, Adekanye si impegna ma è anche sfortunato. Tutto sulle spalle di Immobile.



IMMOBILE NON SEGNA - L'attaccante della Lazio sente la responsabilità, ci prova, ma gli assist sfornati a ripetizione da Luis Alberto e Lazzari non trovano più il suo piede. Anche contro l'Udinese i suoi tentativi sono stati poca cosa, non è più in grado di far paura. E ora tocca alla Juventus. Forse Tare, in cuor suo, rimpiange di non aver preso Giroud...