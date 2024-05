Lazio, Immobile preconvocato da Spalletti per lo stage prima degli Europei

38 minuti fa



Immobile torna in Nazionale. La notizia la dà questa mattina il sito sololalazio.it, che racconta la scelta del ct Spalletti di convocare il capitano della Lazio per lo stage che si terrà a Coverciano tra fine maggio e i primi di giugno, prima della diramazione della lista definitiva dei convocati per l'Europeo in Germania.



Con l'Italia Immobile ha totalizzato 17 gol e 8 assist in 57 presenze: a tutt'oggi è il miglior marcatore azzurro in attività. Il centravanti biancoceleste però quest'anno è stato protagonista di una stagione tutt'altro che brillante. Era stato nominato capitano dell'Italia all'inizio del nuovo corso del ct; di fatto però ha indossato la fascia da capitano solo una volta: il 9 settembre scorso, nella gara finita 1-1 contro la Macedonia (nella quale andò anche in gol). Poi, tra infortuni e scelte tecniche di Spalletti, Immobile non è più sceso in campo con la maglia azzurra. A dispetto dell'annata opaca, il commissario tecnico vuole comunque dargli un'ultima chance di conquistarsi un posto per la spedizione che proverà a difendere i titolo vinto a Euro2020. Il raduno inizierà il 30 maggio e la lista definitiva dei convocati sarà diramata il 6 giugno, dopo l'amichevole contro la Turchia che si giocherà a Bologna il 4.