E' arrivato finalmente il giorno tanto atteso da Ciro Immobile. Il bomber della Lazio con un evento che inizierà dalle ore 12:00 nella sala Giulio Cesare in Campidoglio riceverà la Scarpa d'Oro vinta la scorsa stagione grazie ai suoi 36 gol in Serie A (record di sempre condiviso con Higuain). Il celebre trofeo sarà consegnato al giocatore dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, e dal presidente del club capitolino, Claudio Lotito. In seguito all'evento in Campidoglio era prevista anche una cerimonia per circa 100 invitati al Grand Hotel St. Regis nei pressi di piazza della Repubblica, ma quest'ultima è destinata a saltare a causa dell'allarme Covid.