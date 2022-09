Dopo aver risollevato la Lazio, Immobile vuole riprendersi la scena in Azzurro. Con la doppietta a Cremona il bomber biancoceleste ha contribuito a dare un calcio ai malumori nati dopo la sconfitta in Europa League. E si è anche rilanciato in classifica marcatori, salendo a quota 5 quest'anno, a -1 da Arnautovic, e a 187 in totale in A, a -1 dalla top 10 assoluta. Ora è il momento di tornare a brillare anche in Nazionale.



Come sottolinea Repubblica stamattina, dopo le tante critiche post eliminazione dal mondiale, Ciro aveva pensato di dire addio. Poi, come ha confermato lui stesso nel post gara dello Zini, ci sono stati diversi colloqui con Mancini in questi mesi. Alla fine il centravanti di Torre Annunziata ha cambiato idea: "Sì non ci sono problemi, l’ho sentito anche un paio di giorni fa. Il ct ha bisogno di me adesso e per il futuro. Noi un po’ più esperti dobbiamo aiutare per la rinascita dell’Italia". Contro Inghilterra e Ungheria avrà la chance di incrementare anche il suo bottino di reti con la maglia Azzurra, visto che con 15 all'attivo è attualmente il miglior realizzatore della selezione a disposizione del Commissario Tecnico.