Ci sarà anche un po' di Lazio nella formazione che mister Roberto Mancini stasera sceglierà per affrontare la Turchia. Nell'11 iniziale dell'Italia infatti è previsto Donnarumma tra i pali. Davanti a lui difesa a 4 con Florenzi, Bonucci, Chiellini e Spinazzola. A centrocampo con Verratti non al meglio largo a Locatelli con Barella e Jorginho. Infine, in attacco il terminale offensivo assistito da Berardi e Insigne sarà proprio il biancoceleste Immobile. Solo panchina invece per l'altro giocatore della Lazio convocato da Mancini, ovvero Acerbi.