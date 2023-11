Dopo i 200 gol con la maglia della Lazio, Immobile punta lo stesso traguardo anche il Serie A. Sarebbe l'ottavo calciatore di sempre a riuscirci. Attualmente è a 197 reti (165 in biancoceleste, 27 col Torino e 5 con il Genoa), al ottavo posto nella graduatoria all time dei marcatori del massimo campionato Italiano a girone unico. Davanti a lui c'è Baggio a quota 205, che Ciro punta ad avvicinare già da domenica, nel derby contro la Roma, dove con tutta probabilità partirà di nuovo titolare come successo martedì in Champions contro il Feyenoord.



Proprio nella stracittadina peraltro i centravanti di Torre Annunziata può raggiungere un altro record: diventare il miglior marcatore della Lazio nei derby. Ha già segnato 6 gol ai giallorossi (4 in campionato e 2 in Coppa Italia). Piola si fermò a 7 ed è ancora il miglior risultato di un biancoceleste nelle stracittadine.