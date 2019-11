Immobile non può più essere paragonato solo ai grandi della storia della Lazio. Certo, metterlo a confronto con Signori, con Crespo, con i big che in avanti hanno segnato a raffica, facendo la storia della squadra biancoceleste è suggestivo. Ma per media-gol può arrivare a mostri sacri del calcio mondiale.



MEDIA-GOL LEGGENDARIA - La media-gol di Immobile con la Lazio è altissima, 0,68 reti a partita: superiore a quella di CR7 in bianconero, fermo a 0,66 (26 gol in 39 partite). Ovviamente il confronto è con un mostro sacro che in Liga ha scritto la leggenda: 48 reti nel 2014/15, il suo record personale. Messi, nel 2012/13, ne fece 50. Come media realizzativa Ronaldo è attualmente a 0,79 nei club, Messi a 0,92 gol a partita. Medie pazzesche, ma Immobile non è molto lontano... Anche perché, se continua così, potrebbe chiudere la stagione, come riporta il Corriere dello Sport, a 45 reti. In Europa, meglio di lui, solo Lewandoski. Un altro mostro sacro del gol...