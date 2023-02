Ciroma il regalo se lo è fatto già ieri e lo ha fatto anche a tutta la, con la doppietta che ha steso la Salernitana. Due reti che lo hanno portato all'. Oggi, prima di ricevere gli auguri dei compagni a Formello e iniziare poi l'allenamento mattutino, il capitano biancoceleste si è fermato ai microfoni di Lazio Style per rialsciare alcune dichiarazioni:"Piola ha avuto numeri pazzeschi. Mi mancano 83 gol ancora per raggiungerlo, ma per me è già bello così vedere questa classifica. Questo sport ti lascia emozioni, ricordi e sensazioni. Noi della Lazio abbiamo una storia importante, qui sono passati tanti giocatori che hanno fatto cose grandiose e ora li ricordiamo."."L'attaccamento alla maglia che c'è in questo club è un punto di forza, su cui costruire una base forte. Oggi nel calcio si cambia facilmente squadra, invece la nostra forza è quella di essere legati come una famiglia.Se qualcuno lo vuole fare è perché pensa che il suo ciclo sia finito, ma senza rancore. Con il nuovo allenatore è iniziato un nuovo ciclo e ci sono state nuove motivazioni"."Nell'ultima settimana siamo tornati lucidi, ci siamo detti che non dovevamo mollare dopo la sconfitta con l'Atalanta. Oggi allo stesso modo siamo consapevoli di non doverci esaltare troppo dopo il successo a Salerno. La classifica è corta. I tifosi ci tengono e ci dicono che dobbiamo essere sporchi, ma noi lo abbiamo dimostrato che, pure se siamo belli da vedere in campo, quando c'è da legnare lo sappiamo fare. T"., al quale il centravanti ha riservato un ricordo particolare per oggi: "Mi fa piacere ricordarlo, è capitato a volte che abbiamo festeggiato insieme. Le nostre famiglie erano legate, perché erano numerose. È bello ricordarlo oggi più che mai".