Ciro Immobile pronto a rientrare in gruppo. Per la trasferta di Genova, infatti, l'attaccante della Lazio rientra a disposizione: oggi ha lavorato in gruppo dall'inizio alla fine. Per un Immobile pronto, c'è un Milinkovic che lavora ancora a parte: riscaldamento coi compagni prima, lavoro differenziato col pallone poi.