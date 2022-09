Tutto ok per Immobile. L'attaccante della Lazio si è sottoposto questa sera a una risonanza magnetica che ha dato esito positivo. L'edema all'adduttore, che lo ha costretto ai box in Nazionale nei giorni scorsi, è completamente riassorbito. Già da domani il capitano biancoceleste potrà tornare a correre in campo. Sarri ha quindi due giorni di tempo per valutarne l'eventuale impiego contro lo Spezia.