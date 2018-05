La Lazio non riesce ad approdare in Champions, nonostante Ciro Immobile abbia fatto di tutto per scendere in campo. Ci ha provato in tutti i modi ad impensierire la difesa dell'Inter. Non è riuscito nel suo intento. SOCIAL - Immobile non ci sta, non ha gradito gli sfottò arrivati dall'altra parte del Tevere, sponda giallorossa. E ha risposto per le rime sui social: "I trofei bisogna vincerli, non basta andarci vicino”, postando la foto della Supercoppa vinta, con riferimento alla semifinale di Champions conquistata dalla Roma,