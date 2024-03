Lazio: Immobile saluta Sarri sui social

Attraverso la sua pagina Instagram Ciro Immobile saluta Maurizio Sarri, che ha recentemente lasciato la panchina della Lazio dopo aver presentato le dimissioni. Queste le parole del bomber italiano nel post: "Abbiamo gioito, lottato e insieme ci siamo tolti tante soddisfazioni. Voglio solo salutarti e ringraziarti per il percorso fatto insieme che mi ha permesso di crescere sotto tanti punti di vista. Grazie mister".



LA STAGIONE - L'attaccante non sta vivendo la sua stagione migliore alla Lazio; in Serie A in 24 presenze sono 6 le reti oltre ad 1 assist, mentre in Champions League il rendimento è stato molto buono considerato che ha segnato 4 reti in 8 incontri. Anche con il Bayern Monaco è stata proprio di Immobile la rete decisiva nella partita di andata che aveva sancito l'1-0, poi ribaltato in Baviera. I biancocelesti stanno vivendo un momento difficile; solamente un successo nelle ultime 6 partite. In campionato la Lazio si trova al nono posto con 40 punti a meno 11 dal Bologna quarto e meno 8 dalla Roma quinta. Per risalire la china servirà sicuramente il miglior Immobile, giocatore fondamentale per i biancocelesti.