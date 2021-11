Si è chiuso il secondo giorno di lavoro di una settimana che vedrà laimpegnata in due impegni cruciali. In attesa di quello di domenica colin campionato, giovedì i biancocelesti si giocheranno una buona fetta di qualificazione al turno successivo di. Alle 18:45 il club capitolino scenderà in campo, ospite della. Sarà un match duro e determinante nel qualedovrebbe recuperare pedine importanti.Dopo la seduta ad intermittenza di ieri,. Un’ottima notizia per il Comandante che sta pensando addirittura se schierare il suo attaccante principe dal 1’. Rispetto a ieri si sono rivisti con i compagni anche, col il Leone acciaccato che ha saltato la parte finale dell’allenamento.In attesa della rifinitura di domani, sono ancora diversi i dubbi di formazione nonostante le prime prove tattiche odierne, soprattutto a centrocampo. Tra i pali tornerà il portiere di coppa. Verso la conferma anche il quartetto difensivo visto con la Juve. Sulla linea mediana sognano una chance. Rispetto a quanto visto sabato, in due trapotrebbero riposare.Infine in attaccoscalpita per rientrare dal 1’ con la fascia al braccio.e la sensazione di essere recuperato. Il numero 17 si candida di prepotenza per una presenza da titolare con ai suoi fianchi. Intravede il riposo, oggi ancora assente per dei, mentre il test molecolare svolto dain Serbia ieri ha dato ancora esito positivo.