Ciro Immobile, attaccante della Lazio, in gol questa sera contro l'Inter, parla a Rai Sport dopo l'accesso in semifinale di Coppa Italia: "La squadra ha meritato, è successa questa cosa del rigore. Se c'era una squadra che doveva vincere era la Lazio. Ci metto il cuore e l'anima, quando entro nel terreno di gioco cerco di dare sempre il massimo. Milan? Speriamo nella rivincita. Con il Napoli è stata meritata, con la Juve qualche episodio ci ha penalizzato. Stasera ci siamo ripresi quello che abbiamo lasciato per strada domenica"