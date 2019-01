Immobile segna più di Higuain. Forse per questo anche il Chelsea, oltre al Liverpool, lo sta tenendo sotto osservazione. L'attaccante della Lazio a Roma si trova benissimo, forse l'unico vero richiamo che potrebbe tentarlo viene proprio da Napoli, proprio dalla sua prossima avversaria. Poteva andare al Napoli prima di Higuain, poi non se ne è fatto nulla.



MEGLIO DI HIGUAIN - Come riporta Leggo, statistiche alla mano Immobile ha segnato più di Gonzalo Higuain: in 2 stagioni e mezzo, tra serie A e coppe varie, Immobile ha disputato 112 partite e messo a segno 80 gol, con una media di 0,7 reti a partita. Il Pipita, invece, nella sua esperienza a Napoli, ha giocato 146 match ed realizzato 91 reti, con uno score di 0,6 reti a sfida.