In gol alla prima in ogni competizione

CiroDa quando veste la maglia dellail centravanti. Il, primo match ufficiale in biancoceleste in, al 15' del primo tempo sigla il vantaggio a Bergamo contro l'Atalanta (gara poi vinta 3-4 dai capitolini). Nella stessa stagione, il7 all'Olimpico gioca la prima gara incon l'aquila su petto e contro il Genoa mette dentro la rete del definitivo 4-2., primacon la Lazio. Doppietta contro la Juventus nel 3-2 finale che regala il trofeo agli uomini guidati allora da Inzaghi., ad Arnhem, contro il Vitesse, nella sua prima gara inin biancoceleste, segna il secondo dei tre gol che stendono gli olandesi. Salto avanti nel tempo fino al. Difronte c'è la sua ex squadra, il Borussia Dortmund, ma Ciro ci mette solo 6 minuti per segnare il gol dell'ex. Poi, giovedì scorso, l'ultimo timbro. Anche nella neonata e meno nobileImmobile ha ribadito che in ogni nuova competizione che gioca, il primo gol della Lazio deve essere il suo.