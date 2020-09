Dopo il riposo di ieri, oggi Ciro Immobile si è allenato regolarmente con la sua Lazio. Martedì aveva subito un colpo in partitella, ieri ha riposato e oggi è stato provato in attacco accanto a Correa. Nessun dubbio sul suo impiego, come su quello di Milinkovic e Luis Alberto, provati ai lati di Leiva; a destra ci sarà Lazzari, a sinistra Marusic. In difesa, senza l’infortunato Luiz Felipe, spazio a Patric (oggi a riposo precauzionalmente), Acerbi e Radu.